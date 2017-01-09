Участок столичного метро строится с помощью уникальных технологий

При строительстве двухпутного тоннеля на Кожуховской линии столичной подземки впервые используется уникальный тоннелепроходческий комплекс - щит большого диаметра – 10,8 м. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра работ по проходке перегонного тоннеля от станции «Косино» в сторону станции «Юго-Восточная».

Данная работа была начала в конце декабря. Как сообщает сетевое издание m24.ru, мэр столицы отметил, что с помощью данного механизма вместо двух перегонных тоннелей будет построен один двухпутный между станциями «Косино» и «Нижегородская улица». Строительство метро таким образом обходится дешевле и протекает быстрее, подчеркнул Собянин. Тем не менее, сообщается, что на других участках линии тоннели будут проложены традиционным способом.