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Участок столичного метро строится с помощью уникальных технологий

На одном из участков Кожуховской линии проложат один двухпутный тоннель

При строительстве двухпутного тоннеля на Кожуховской линии столичной подземки впервые используется уникальный тоннелепроходческий комплекс - щит большого диаметра – 10,8 м. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра работ по проходке перегонного тоннеля от станции «Косино» в сторону станции «Юго-Восточная».

Данная работа была начала в конце декабря. Как сообщает сетевое издание m24.ru, мэр столицы отметил, что с помощью данного механизма вместо двух перегонных тоннелей будет построен один двухпутный между станциями «Косино» и «Нижегородская улица». Строительство метро таким образом обходится дешевле и протекает быстрее, подчеркнул Собянин. Тем не менее, сообщается, что на других участках линии тоннели будут проложены традиционным способом.

Известия // понедельник, 9 января 2017 года

Участок столичного метро строится с помощью уникальных технологий

На одном из участков Кожуховской линии проложат один двухпутный тоннель

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