Объединение Кипра транзитом через Женеву

В Женеве стартовали переговоры под эгидой спецсоветника генсека ООН по кипрскому урегулированию Эспена Барта Эйде между президентом республики Никосом Анастасиадисом и лидером турко-киприотской общины Мустафой Акынджи. Встреча проходит при участии представителей стран-гарантов — Греции, Турции и Великобритании, а также делегации Евросоюза. Как сообщают различные источники, стороны как никогда близко подошли к решению ключевых проблем, разделивших остров на две части, что подтверждается расширенным составом участников. Кроме того, на Кипре большие надежды связывают с лидером турко-киприотской общины Акынджи, который многократно заявлял о стремлении к воссоединению обеих частей страны.

Заявления о скором урегулировании застарелого конфликта последнее время звучат довольно часто. Перед каждым раундом переговоров между Анастасиадисом и Акынджи надежды на прорыв вспыхивают с новой силой, однако судьбоносное решение всё время откладывается. Сегодня, как рассказали «Известиям» представители властей Кипра, встреча в Женеве — особенная, поскольку проходит при поддержке стран-гарантов, а значит, такой шанс нельзя не использовать. В частности, экс-министр внутренних дел Кипра, многолетний мэр Лимассола, член левой партии AKEL Андреас Христу подчеркнул в беседе с «Известиями», что нынешние переговоры в Женеве могут наконец-то принести положительный результат, а на обеих частях Кипра состоится референдум, если стороны подпишут историческое соглашение.

— Прорыв на встрече в Женеве весьма вероятен. Такие встречи при участии представителей генсека ООН, правительственных делегаций Греции и Турции проходят нечасто — примерно раз в пять лет. Это большая возможность, поэтому греки-киприоты и турки-киприоты должны приложить все усилия, чтобы переговоры завершились успехом. Иначе каждый раз, когда очередной раунд заходит в тупик, возникают последствия, которые еще больше затрудняют кипрский вопрос, еще больше разделяют две общины и создают новые проблемы в поисках политического урегулирования. Поэтому такая возможность должна быть полностью использована, — отметил политик.

По его мнению, обе стороны должны пойти на уступки друг другу, чтобы достичь компромисса в решении вопроса, который стоит на повестке дня уже более 40 лет.

— Я лично знаю господина Акынджи и считаю, что это лидер, который искренне хочет решить кипрскую проблему. В этом заключаются его личные политические взгляды. Я уверен, что он сделает всё возможное для окончательного решения. Наш президент Анастасиадис тоже давно настаивает на политическом урегулировании. Поэтому сейчас существуют все предпосылки для выхода из положения. Если соглашение на высшем уровне будет подписано, то на Кипре пройдет референдум (по вопросу объединения страны. — «Известия»), — заключил Андреас Христу.

Дипломатический источник на Кипре рассказал «Известиям», что многие аспекты будущего двустороннего договора уже согласованы, поэтому сейчас главная задача устранить оставшиеся, хотя и немаловажные, препятствия на пути объединения острова.

— Наша цель состоит в том, чтобы получить полномасштабное соглашение, которое будет одобрено кипрским народом, и мы были бы очень довольны, если бы такое соглашение было бы достигнуто уже вчера. Сейчас идет активизация усилий. Следует подчеркнуть, что речь идет о процессе под эгидой ООН в соответствии с условиями мандата миссии добрых услуг Генерального секретаря. ООН присутствует, чтобы содействовать переговорам, и надо сказать, добросовестно стоит на такой позиции, — считает источник.

По его словам, главное препятствие для объединения острова — это позиция Турции, которая, хотя и заявляет о поддержке усилий по кипрскому урегулированию, сейчас должна предложить конкретные решения, которые можно было бы использовать на деле, а одним из ключевых является вопрос гарантий, который важен в первую очередь для греко-кипрской стороны. Источник добавил, что Совет Безопасности ООН, включая Россию, постоянно получает информацию о развитии переговоров.

Турко-киприотский политолог Дженк Мутлуякалы рассказал «Известиям», что, хотя Анастасиадису и Акынджи и удалось добиться определенного прогресса, урегулирование по-прежнему упирается в разногласия, в которых ни одна из сторон пока не идет на существенные уступки.

— Переговоры по кипрскому урегулированию продолжаются более 50 лет. И нет таких вопросов, которые бы не обсуждались за это время. На встречах в формате Анастасиадис–Акынджи действительно удалось добиться значительного прогресса. Сейчас турки-киприоты, у которых есть «непризнанное» государство, хотят восстановления своих прав в рамках республики. В то же время они не хотят возвращать собственность, которой они пользуются с момента разделения страны. Кроме того, турки-киприоты выступают за присутствие «турецких» войск в северной части острова. Греки-киприоты, в свою очередь, хотят «вернуть свои дома». Всё это упирается в главный вопрос — насколько устойчивым будет двухзональное государство. Сторонам необходимо преодолеть разногласия по проблемам безопасности, территории, гарантий и имущества. Даже если снести физические стены, то останутся психологические преграды. Никто не хочет терять своих позиций. На Кипре нет войны и нет мира. Зато есть бесконечные переговоры. Сейчас кажется, что стороны очень близко подошли к принятию исторического решения, однако это вполне может оказаться лишь видимостью, — сказал Дженк Мутлуякалы.