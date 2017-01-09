Кисляк будет представлять Москву на инаугурации Трампа

По словам источника, отклонений от протокола не предвидится
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
На церемонии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа Москву будет представлять посол России в стране Сергей Кисляк. Об этом сообщил источник в дипломатических кругах.
«Никаких отклонений от протокола не предвидится. Мы исходим из того, то РФ на инаугурации Дональда Трампа будет представлять посол [Сергей Кисляк], как это принято на протяжении многих лет в США на мероприятиях подобного уровня», — приводит его слова «РИА Новости».
Напомним, церемония состоится 20 января.