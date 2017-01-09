Кисляк будет представлять Москву на инаугурации Трампа

На церемонии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа Москву будет представлять посол России в стране Сергей Кисляк. Об этом сообщил источник в дипломатических кругах.

«Никаких отклонений от протокола не предвидится. Мы исходим из того, то РФ на инаугурации Дональда Трампа будет представлять посол [Сергей Кисляк], как это принято на протяжении многих лет в США на мероприятиях подобного уровня», — приводит его слова «РИА Новости».

Напомним, церемония состоится 20 января.