В Новгороде будет ликвидирован Институт развития образования

Новгородский институт развития образования (НИРО) решено ликвидировать. Такое распоряжение приняло областное правительство. С институтом в минувшем году был связан ряд скандалов, в том числе вызванных невыплатой зарплаты.

По данным регионального департамента образования, учреждение исполнило все финансовые обязательства перед сотрудниками и с нового года закрывается. Преподавателям института помогут найти новую работу. С января повышением квалификации и аттестацией работников сферы образования будет заниматься Новгородский областной центр подготовки кадров «Логос».

Как напоминает «Новгород.ру», в 2016 году НИРО оказался в центре нескольких конфликтов. Весной стало известно, что долги по зарплате перед работниками института превысили 5 млн рублей. Из-за лишилась должности ректор Людмила Старкова. Осенью она через суд добилась восстановления на работе и вернулась в институт. Сейчас Старкова находится на больничном, исполняющей обязанности ректора назначили проректора по учебной работе Марину Александрову.