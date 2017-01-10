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Блатной романтике противопоставят спортивные секции и кружки

Искоренением подростковой преступности займутся силовики и правозащитники

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

До 15 февраля по распоряжению президента России Владимира Путина при правительстве России будет создана рабочая группа по искоренению подростковой преступности и блатной романтики в детской среде. «Известия» выяснили у потенциальных членов рабочей группы, что предлагается сделать для решения назревшей проблемы.

Наряду с представителями правоохранительных органов в группу войдут и члены президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека, другие общественники. А Минюст уже разработал законопроект по либерализации наказания для детей и подростков, совершивших преступления.

Координатор секции по правам ребенка Экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РФ, член президентского Совета по правам человека Борис Альтшулер считает, что такая рабочая группа необходима, потому что проблема существует и она очень серьезна.

— Законодательные акты не помогут, потому что дело совсем в другом. Дети совершают преступления от скуки, поскольку ими не занимаются, — считает Борис Альтшулер. —Необходимо срочно заняться организацией детского досуга — воссоздать спортивные секции, кружки. Это стратегическое направление.

По мнению правозащитника, с начала 1990-х годов система детского досуга в стране была полностью разрушена. Постепенно эта сфера коммерциализировалась, а дети в итоге оказались предоставлены самим себе.

С ним согласен член Общественной палаты РФ, первый вице-президент Молодежного союза юристов России, член правления Национального совета молодежных и детских объединений России Артем Кирьянов.

— Мы должны помнить, что всегда существует фактор альтернативы — если государственные органы не работают с подростками, то всегда находятся те, кто займет их место. И нередко это представители криминальной среды, — считает Артем Кирьянов. — Нужно заниматься не только профилактикой преступности, но и досугом подростков. И не за деньги — он должен быть массовым и доступным. Всех во Дворец культуры не загонишь.

Борис Альтшулер еще в 2011 году, будучи членом Общественной палаты РФ, предложил использовать белорусский опыт и внедрить институт воспитателей-организаторов по домовой работе.

— Мы должны потребовать благоустроить спортивно-досуговые территории на местах, — говорит Борис Альтшулер. — Нужны либерализация детского досуга и самые серьезные изменения в этой сфере. 

Он считает, что необходимо ввести систему сертификатов дополнительного образования, которые позволили бы детям самостоятельно выбирать центр дополнительного образования и определенный кружок. А Артем Кирьянов убежден, что криминализация подростковой среды в первую очередь связана с социальными условиями.

— Большинство подростковых банд появляются сегодня в тех регионах и районах, где расположены колонии, где низкий уровень жизни, — считает он. — В этих местах особая криминальная субкультура, которую подростки впитывают и воспринимают как романтическую.

Появилось даже движение АУЕ — «арестантское уркаганское единство». Определенные группы активно внедряют в подростковую среду воровской образ жизни, убеждая мальчишек в том, что преступление — это нормально.

По мнению Артема Кирьянова, профилактика подростковой преступности невозможна без кратного увеличения финансирования. Но в последнее время серьезно снизилась роль правоохранительной системы — детская комната милиции, привод в которую в советское время считался крайней мерой для трудных подростков, сегодня перестала быть мерой устрашения и воспитания.

А из зоны подросток выходит уже с отрицательной социализацией и в статусе криминального элемента, там ломается его психика и представление о том, что такое хорошо и что такое плохо. По мнению собеседников «Известий», необходима гуманизация воспитательной работы с подростками, в том числе и в колониях, — жесткие меры положительного эффекта не дают никогда, ожесточая ребят, выпуская их в общество уже как носителей криминальной субкультуры.

Но гуманизация и отказ от реального наказания не должны происходить автоматически. Нужен целый комплекс мер по выводу подростков из криминальной среды. Это большая и трудная межведомственная задача с привлечением специалистов и экспертов из всех сфер нашей жизни. Одно ведомство такую задачу не решит.

Очень трудно говорить о скором решении проблем воспитания подростков в регионах с критически низким уровнем жизни. Но перебороть ситуацию и искоренить подростковые банды, терроризирующие целые районы, исключить изнасилования и убийства, перенос законов «зоны» в обычную жизнь — вполне возможно, считает Артем Кирьянов.

— Искоренение подростковой преступности и блатной романтики необходимо. Но добиться этого быстро невозможно, — отметил он. — Ведь то, как будут исполняться решения рабочей группы и правительства, — вопрос кадров на местах. А кто их будет готовить? Где их брать? Все советские традиции и навыки — пионерская организация, другие структуры — утрачены, да и неприемлемы сегодня. Эти ниши ничем не заполнены. Есть некий вакуум органов самоуправления, у них и других забот хватает: ЖКХ, дороги. Но думать надо на перспективу. Вот это и должна не только разработать, но и донести до всех рабочая группа.

Известия // вторник, 10 января 2017 года

Блатной романтике противопоставят спортивные секции и кружки

Блатной романтике противопоставят спортивные секции и кружкиИскоренением подростковой преступности займутся силовики и правозащитники

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