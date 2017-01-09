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В Красногорске восстановлены все системы теплоснабжения

Запущена работа всех трех котлов котельной

Все системы теплоснабжения восстановлены в Красногорске после сбоя на котельной Красногорского завода им. С. Зверева. В пресс-службе губернатора правительства Московской области подтвердили, что работа всех трех котлов котельной проходит в штатном режиме. Министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушкин отметил, что за последние сутки тепло подано в 14 домов, еще восемь домов подключают к отоплению постепенно — по два дома каждые 30 минут. В остальных домах параметры в норме, ведется поэтапное заполнение систем отопления. В сообщении министра отмечается, что температура воздуха в квартирах не опускалась до отрицательных показателей.

Причиной аварии послужил технологический сбой по подаче газа.

Отмечается, что управляющая компания котельной ООО «ДЭЗ» слила теплоноситель из системы в домах, не имея на это полномочий и команд оперативного штаба, сообщает агентство городских новостей «Москва». Хромушкин подчеркнул, что данные действия могут быть классифицированы как преступление, в связи с чем случившимся займется прокуратура. 

Накануне, 8 декабря в 10.00, из-за повторного сбоя работы котельной в Красногорске остались без тепла 84 дома, в которых проживают 12 тыс. человек. Первый сбой произошел в субботу вечером, два котла из трех вышли из строя.

Известия // понедельник, 9 января 2017 года

В Красногорске восстановлены все системы теплоснабжения

Запущена работа всех трех котлов котельной

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