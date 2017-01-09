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Консульский отдел посольства США в Москве приостановил работу

В ведомстве заявили о проблемах с водоснабжением

Консульский отдел посольства США в Москве временно приостановил работу из-за проблем с водоснабжением в здании. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Консульский отдел посольства США в Москве из-за проблем с водоснабжением в здании не будет оказывать визовые услуги, связанные с выдачей неиммиграционных и иммиграционных виз, а также рассматривать несрочные запросы от американских граждан до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что отдел американских граждан продолжит рассмотрение экстренных запросов.

Как сообщили в посольстве США, консульский отдел планирует возобновить работу утром во вторник, 10 января.

В свою очередь, в «Мосводоканале» заявили, что жалоб на проблемы с водоснабжением в здании посольства не поступало.

«Никаких заявок не было, мы никаких ограничений не устанавливали», — сказала сотрудница организации агентству «РИА Новости».

Известия // понедельник, 9 января 2017 года

Консульский отдел посольства США в Москве приостановил работу

В ведомстве заявили о проблемах с водоснабжением

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