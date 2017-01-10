Операторам добавят срок

Минкомсвязь России подготовило поправки в постановление правительства, определяющее сроки хранения логов в интернете. С 1 июля 2018 года организаторы распространения информации в сети (т.е. соцсети, почтовые сервисы, мессенджеры и многие другие сайты в российской юрисдикции) должны в течение года «помнить» — с кем, где и когда обменивались сообщениями их пользователи.

Сейчас эту информацию нужно хранить только шесть месяцев. Речь идет о «метаданных» — фактах обмена текстом, видео, звуками и картинками, о логинах и географическом положении участников обмена. Содержание сообщений тоже придется хранить — но только шесть месяцев.

Интересно, что операторов связи «пакет Яровой» обязывает с того же июля 2018 года хранить пользовательские логи целых три года.

В пресс-службе «МегаФона» сообщили, что предложения Минкомсвязи не согласовывались с участниками рынка. Представители остальных операторов «большой четверки» не стали комментировать свое «неравноправие» с интернетчиками. В Mail.Ru Group не ответили на запрос.

В Минкомсвязи от комментариев воздержались.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев напоминает, что объемы логов малы по сравнению с содержанием сообщений.

— На логи не нужно места. Запись занимает килобайты, — отметил он. — Но с точки зрения системы оперативно-разыскных мероприятий это полезная вещь. Позволяет понять, кто где был и в какой момент, проводить расследования и аналитическую работу. Телефон присоединился к сети — и оператор будет хранить информацию об этом. Можно проследить, к каким базовым станциям подсоединялся нужный номер. Такая статистика бывает полезна.

А вот шестимесячное хранение самих сообщений, по подсчетам «МегаФона», потребует только от этой компании с 2018 года порядка 2,6 эксабайта (т.е. почти 3 млрд гигабайт), с 2019 года — 6,6 эксабайта. На исполнение этих требований оператору придется потратить сумму, в несколько раз превышающую его годовую выручку.

Логи и сами сообщения интернетчики и связисты должны будут хранить на территории России. Требования распространяются на информацию о пользователях, выходящих в сеть с территории нашей страны, использующих для авторизации в сети российские документы или отечественные телефонные номера. Всё это касается и иностранцев, временно находящихся на территории нашей страны. Интернет-компании должны хранить логи также и тех клиентов, которые находятся в России по данным «уполномоченных органов» (для связистов вопрос местонахождения клиента, как правило, более «прозрачен»).

Хранилища данных будут круглосуточно подключены к техническим средствам для оперативно-разыскных мероприятий.

СПРАВКА «ИЗВЕСТИЙ»: «Пакет Яровой» — такое название получили два закона, вступившие в силу летом прошлого года. Это поправки в законы «О связи» и «Об информации…», «О противодействии терроризму», в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы и др. Цель изменений — «дополнительные меры противодействия терроризму и обеспечение общественной безопасности». Законы получили название по имени одного из авторов — депутата Ирины Яровой (сейчас — зампредседателя Госдумы, тогда — глава комитета по безопасности). Кроме новаций в сфере высоких технологий эти законы предъявляют дополнительные требования к почтальонам, перевозчикам-экспедиторам, к религиозно-миссионерской деятельности и др.

