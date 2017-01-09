Школьница из Татарстана скончалась после приема таблеток для похудения

По факту смерти 16-летней школьницы из Татарстана следователи начали проверку. Инцидент произошел в Набережных Челнах вечером 8 января. Девочка пожаловалась на плохое самочувствие, после чего ее родители вызвали бригаду скорой помощи, однако девочка скончалась до приезда медиков.

Следователи установили, что школьница принимала таблетки для похудения. В настоящее время препараты направлены на экспертизу. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает РЕН ТВ.