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Школьница из Татарстана скончалась после приема таблеток для похудения

По факту смерти 16-летней девочки начата проверка

По факту смерти 16-летней школьницы из Татарстана следователи начали проверку. Инцидент произошел в Набережных Челнах вечером 8 января. Девочка пожаловалась на плохое самочувствие, после чего ее родители вызвали бригаду скорой помощи, однако девочка скончалась до приезда медиков.

Следователи установили, что школьница принимала таблетки для похудения. В настоящее время препараты направлены на экспертизу. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает РЕН ТВ.

Известия // понедельник, 9 января 2017 года

Школьница из Татарстана скончалась после приема таблеток для похудения

По факту смерти 16-летней девочки начата проверка

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