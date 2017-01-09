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«Бургер Кинг» предложил «Макдоналдс» поддержать бездомных в холода

Первая акция прошла в Екатеринбурге

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

В связи с аномальными холодами в России руководство ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» предложило сети «Макдоналдс» объединить усилия для помощи бездомным. 

Глава сети «Бургер Кинг» на территории России Дмитрий Медовой выступил с предложением руководителю российского сегмента «Макдоналдс» Хамзату Хасбулатову открыть доступ в рестораны для бездомных, чтобы они могли бесплатно поесть и отогреться.

Первая акция «Бургер Кинг» прошла в понедельник в Екатеринбурге, где температура опустилась до минус 38 градусов.

«В случае участия «Макдоналдса» две компании смогут помочь большему количеству бездомных», — заявил Медовой.

По словам Медового, «Бургер Кинг» будет проводить акцию и далее в любом случае, сообщает ОТР.  

Известия // понедельник, 9 января 2017 года

«Бургер Кинг» предложил «Макдоналдс» поддержать бездомных в холода

«Бургер Кинг» предложил «Макдоналдс» поддержать бездомных в холодаПервая акция прошла в Екатеринбурге

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