«Бургер Кинг» предложил «Макдоналдс» поддержать бездомных в холода

В связи с аномальными холодами в России руководство ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» предложило сети «Макдоналдс» объединить усилия для помощи бездомным.

Глава сети «Бургер Кинг» на территории России Дмитрий Медовой выступил с предложением руководителю российского сегмента «Макдоналдс» Хамзату Хасбулатову открыть доступ в рестораны для бездомных, чтобы они могли бесплатно поесть и отогреться.



Первая акция «Бургер Кинг» прошла в понедельник в Екатеринбурге, где температура опустилась до минус 38 градусов.

«В случае участия «Макдоналдса» две компании смогут помочь большему количеству бездомных», — заявил Медовой.



По словам Медового, «Бургер Кинг» будет проводить акцию и далее в любом случае, сообщает ОТР.