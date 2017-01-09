«Бургер Кинг» предложил «Макдоналдс» поддержать бездомных в холода

Первая акция прошла в Екатеринбурге
Фото: ТАСС/Сергей Карпов
В связи с аномальными холодами в России руководство ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» предложило сети «Макдоналдс» объединить усилия для помощи бездомным.
Глава сети «Бургер Кинг» на территории России Дмитрий Медовой выступил с предложением руководителю российского сегмента «Макдоналдс» Хамзату Хасбулатову открыть доступ в рестораны для бездомных, чтобы они могли бесплатно поесть и отогреться.
Первая акция «Бургер Кинг» прошла в понедельник в Екатеринбурге, где температура опустилась до минус 38 градусов.
«В случае участия «Макдоналдса» две компании смогут помочь большему количеству бездомных», — заявил Медовой.
По словам Медового, «Бургер Кинг» будет проводить акцию и далее в любом случае, сообщает ОТР.