Неопознанных граждан предложили хоронить за счет федерального бюджета

Правительство может включить в федеральный бюджет расходы по захоронению неопознанных россиян. Соответствующие изменения предлагается внести в ст. 9 Федерального закона «О погребении и похоронном деле».

В настоящее время погребением одиноких и неопознанных граждан занимается специализированная служба по данным вопросам, имеющаяся в каждом городе.

В действующем законодательстве обязанности по возмещению похоронным службам стоимости их услуг по захоронению ни за кем не закреплены, сообщает «Русская планета».

По словам Антона Авдеева, председателя городского комитета профсоюза работников ритуальных служб, в данный момент стоимость захоронения неизвестных возмещается из средств регионов.