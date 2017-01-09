Минтранс: инспекция в аэропорты Египта запланирована с 11 января

Инспекция российских экспертов в египетские аэропорты Хургады и Шарм-эль-Шейха запланирована с 11 января. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

Российские специалисты в среду отправятся в Египет для проверки аэропортов Хургады и Шарм-эль-Шейха, говорится в сообщении.

В конце декабря стало известно, что группа экспертов из России проверила второй терминал аэропорта столицы Египта — Каира. Отчет по итогам проверки готовится в настоящее время.

Авиасообщение России с Египтом было временно приостановлено 6 ноября 2015 года из-за крушения российского самолета А321 компании «Когалымавиа» над Синайским полуостровом. Погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа. Причиной катастрофы был признан теракт. Катастрофа была признана крупнейшей в истории СССР и России.