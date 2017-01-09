Россельхознадзор: распространение птичьего гриппа в России возросло

Птичий грипп на территории России увеличил распространение по сравнению с предыдущими годами. Об этом свидетельствуют данные исследования Россельхознадзора.

«В результате мониторинга был выделен вирус гриппа от диких птиц на озере Убсу-Нур в Тыве на границе с Монголией. Среди домашней птицы в 2016 году вспышки гриппа зарегистрированы в Калмыкии, Краснодарском крае, Астраханской и Ростовской областях», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что в Астраханской и Ростовской областях зарегистрировано заболевание птицы, содержавшейся на крупных птицеводческих комплексах.

Кроме того, в 2017 году высокопатогенный грипп птиц был зарегистрирован среди дикой птицы в Воронежской области.

Причиной распространения птичьего гриппа Россельхознадзор называет общемировое осложнение обстановки.