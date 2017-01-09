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Должники смогут выезжать за границу сразу после уплаты долгов

Соответствующие поправки были внесены главой комитета Совета Федерации по регламенту Вадимом Тюльпановым

Должникам могут разрешить выезжать за пределы страны сразу после погашения задолженности. С инициативой внесения соответствующих поправок в законодательство выступил глава комитета Совфеда по регламенту Вадим Тюльпанов.

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сенатора, он внес соответствующие поправки к законопроекту кабмина «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве». Документ уже был рассмотрен Госдумой в первом чтении 16 декабря 2016 года.

«В случае предоставления должником сведений об исполнении требований исполнительного документа аресты и ограничения, введенные ранее, снимаются незамедлительно», — пояснили в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, должники смогут воспользоваться таким правом с 1 января 2018 года. Действие закона будет распространяться на все пограничные пункты России.

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Известия // понедельник, 9 января 2017 года

Должники смогут выезжать за границу сразу после уплаты долгов

Соответствующие поправки были внесены главой комитета Совета Федерации по регламенту Вадимом Тюльпановым

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