«Футбол окончательно превращается в коммерческий продукт»

Во вторник ФИФА приняла решение о расширении числа участников чемпионата мира. По инициативе нынешнего президента организации Джанни Инфантино мундиаль 2026 года будет проводиться с участием 48 команд. В настоящее время в финальном турнире ЧМ участвуют 32 национальные сборные — такое положение действует с 1998 года. Основным аргументом в пользу расширения турнира является увеличение доходной составляющей. Согласно опубликованным данным консалтингового расчета, выполненного по заказу федерации, при 48 участниках ЧМ-2026 может принести на $640 млн больше, чем чемпионат 2018 года в России.

— Непонятно, как набрать 48 дееспособных сборных, — прокомментировал решение ФИФА «Известиям» почетный президент РФС Вячеслав Колосков. — Сейчас и при формате в 32 команды на ЧМ иногда бывают проходные матчи. А за счет кого турнир усилится к 2026 году? Допустим, Китай подрастет после миллиардных вложений, что еще не факт. Но кто, кроме него, составит конкуренцию традиционным участникам? Эта идея утопична. На мой взгляд, всё это направлено на то, чтобы Джанни Инфантино задобрил большинство национальных футбольных федераций и добавил себе популярности среди выборщиков, которым обязан прошлогодним приходом к власти в ФИФА.

Подобную оценку действий первого лица мирового футбола разделяет и заведующий кафедрой спортивного менеджмента РЭУ имени Плеханова, бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев.

— Это в достаточной степени популистский шаг, несмотря на то что приводятся расчеты, по которым доходность ЧМ при расширении на 16 команд повысится более чем на €600 млн, — сказал Анатолий Воробьев «Известиям». — Но эти расчеты не были вынесены на экспертизу общественности. Не исключено, что отдельные затраты — на безопасность, гостиницы, транспортную инфраструктуру, премиальные и прочее — будут расти. И в этой ситуации непонятно, не съест ли затратная часть все доходы.

По мнению экс-генсека РФС, решение ФИФА также может ухудшить и спортивную составляющую чемпионата мира.

— Безусловно, размывается интерес — не будет концентрации, — добавил Анатолий Воробьев. — Все-таки большинство хочет смотреть игры равных команд. Не случайно УЕФА в бытность Инфантино генеральным секретарем организации для повышения маркетинговой привлекательности международных турниров существенно уменьшил количество товарищеских матчей, создав Лигу наций. А Лига наций работает по принципу, что сильные команды играют с сильными, а слабые — со слабыми. На ЧМ такого не произойдет — и на прошедших мундиалях было заметно серьезное преимущество одних команд над другими.

Анатолий Воробьев, с 2012 по 2015 год отвечавший за международную деятельность РФС, напомнил главный тезис предвыборной программы Джанни Инфантино, благодаря которой он и победил в феврале 2016 года на выборах президента ФИФА.

— У Инфантино одним из первых решений было раздать по $5 млн каждой национальной федерации. За счет этого он и выиграл год назад выборы президента ФИФА, хотя победа шейха Салмана до последнего казалась делом решенным, — отметил Анатолий Воробьев. — Думаю, расширение чемпионата осуществляется ради получения поддержки «конституционного большинства» и желания обезопасить себя от поражения на следующих выборах. А простой выдачи права проведения чемпионата мира «малым» — в футбольном плане — странам уже недостаточно.

Вячеслав Колосков в беседе с «Известиями» выразил надежду, что члены совета ФИФА все-таки остановят процесс расширения ЧМ.

— На первом месте должен быть футбол — это во-первых, — заявил бывший вице-президент ФИФА. — Во-вторых, вызывает сомнение и коммерческая составляющая: добавляются 16 сборных, которым надо платить премиальные, обеспечивать проживание и безопасность. Неясно, учитывает ли руководство ФИФА эти расходы или они анализировали только доходную часть будущего проекта. А с учетом расходов прибыль может оказаться не очень большой в масштабах ФИФА.



Анатолий Воробьев при этом отметил, что ФИФА в принятии решений давно стала ориентироваться не на спортивную, а на коммерческую составляющую.

— Видимо, футбол окончательно превращается в коммерческий продукт, хотя в декларации УЕФА написано, что в первую очередь это игра, а уже потом бизнес и всё остальное, —резюмировал эксперт. — Сейчас этот вид спорта прошел очередную стадию своего развития. Сначала он был игрой, потом медийным продуктом, далее — индустрией развлечений, а теперь уже стал бизнесом. И эти смены уклада диктуют новые условия в организационном плане. Компании, являющиеся спонсорами ФИФА, могут считать, что им через футбол нужно выходить на рынки развивающихся стран. С учетом насыщения календаря в традиционных футбольных странах вроде Германии, Франции или Англии трудно придумать, как еще увеличить доходы на их территориях. Теперь шансом на развитие стали отстающие в плане футбола страны: не случайно же произошел взрыв футбольного рынка в Китае.

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