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Жители Алеппо получили более 11 т гумпомощи от Центра по примирению

В городе открыты пункты горячего питания

Жители сирийского Алеппо за сутки получили более 11 т гуманитарной помощи в ходе восьми акций российского Центра по примирению враждующих сторон в САР. Об этом сообщили в пресс-службе Центра.

В районе Шейх-Максуд мирным жителям передали 1,5 т гумпомощи, в районах Хамдания и Хан Аль-Зайтун (Сулеймания) — по 2 т, в районе школы Сулейман Хитира, где находится центр временного размещения, — 1,3 т, в районе Салах ад-Дин — 1,8 т, в районе Аль-Исмаилия — 500 кг, в районе Хей Аль-Фардус — 900 кг, передает «Федеральное агентство новостей».

Также отмечается, что для мирных жителей в городе открыты пункты горячего питания. Кроме того, они могут получить предметы первой необходимости.

Известия // понедельник, 9 января 2017 года

Жители Алеппо получили более 11 т гумпомощи от Центра по примирению

В городе открыты пункты горячего питания

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