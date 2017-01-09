Жители Алеппо получили более 11 т гумпомощи от Центра по примирению

Жители сирийского Алеппо за сутки получили более 11 т гуманитарной помощи в ходе восьми акций российского Центра по примирению враждующих сторон в САР. Об этом сообщили в пресс-службе Центра.

В районе Шейх-Максуд мирным жителям передали 1,5 т гумпомощи, в районах Хамдания и Хан Аль-Зайтун (Сулеймания) — по 2 т, в районе школы Сулейман Хитира, где находится центр временного размещения, — 1,3 т, в районе Салах ад-Дин — 1,8 т, в районе Аль-Исмаилия — 500 кг, в районе Хей Аль-Фардус — 900 кг, передает «Федеральное агентство новостей».

Также отмечается, что для мирных жителей в городе открыты пункты горячего питания. Кроме того, они могут получить предметы первой необходимости.