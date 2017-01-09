В центре Мурманска появятся ледяные герои русских сказок

Во время новогодних каникул на улицах Мурманска начали появляться ледяные скульптуры. Установкой занимаются мастера из Перми, для всех объектов им понадобится около 300 кубометров льда. Скульптуры будут украшены светодиодными лентами и подсвечены разноцветными прожекторами. От вандалов их будут защищать охранники.

Темой украшения центра Мурманска станут русские сказки, сообщает ИА «Би-порт». На улицах появятся ледяные Баба-яга, Данила-мастер, Кощей Бессмертный, Иван-царевич и Серый волк, Золотая рыбка, Хозяйка Медной горы, сестрица Аленушка и братец Иванушка, Петушок —Золотой гребешок, Царевна-лягушка.

Посетителей парка на Семеновском озере будут встречать Снежная королева и Кай, а также персонажи из мультфильма «Приключения капитана Врунгеля». Также там соорудят ледяную горку длиной 25 м. В Первомайском округе появятся ледяной лабиринт и трехскатная горка, а также юрта, фигуры белых медведей и представителей малых народов Севера.

Директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай призвал жителей и гостей Мурманска бережно относиться к украшению города и обещал организовать охрану от вандалов.