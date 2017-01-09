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СМИ узнали о смерти российского консула в Афинах

В посольстве России подтвердили факт кончины дипломата

Фото: TASS/Zuma/Laurie Dieffembacq

В Афинах скончался 55-летний российский консул. Об этом сообщает греческое издание Protothema.

По данным издания, консул был найден мертвым в своей квартире в центре Афин. Дипломат не пришел утром на работу и не отвечал на звонки.

Приехавшие к нему домой коллеги вместе с полицией вскрыли дверь, которая была закрыта на ключ изнутри, говорится в сообщении.

Телеканал CNN Greece сообщил, что речь идет о российском консуле Андрее Маланине.

Как сообщает «РИА Новости», в посольстве России подтвердили факт кончины дипломата.

Известия // понедельник, 9 января 2017 года

СМИ узнали о смерти российского консула в Афинах

СМИ узнали о смерти российского консула в АфинахВ посольстве России подтвердили факт кончины дипломата

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