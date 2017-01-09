СМИ узнали о смерти российского консула в Афинах

В Афинах скончался 55-летний российский консул. Об этом сообщает греческое издание Protothema.

По данным издания, консул был найден мертвым в своей квартире в центре Афин. Дипломат не пришел утром на работу и не отвечал на звонки.

Приехавшие к нему домой коллеги вместе с полицией вскрыли дверь, которая была закрыта на ключ изнутри, говорится в сообщении.

Телеканал CNN Greece сообщил, что речь идет о российском консуле Андрее Маланине.

Как сообщает «РИА Новости», в посольстве России подтвердили факт кончины дипломата.