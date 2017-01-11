Журналистов научат правильно писать о наркотиках

Союз журналистов России обратился к специальной рабочей группе по проблемам профилактики наркомании при Совете Федерации с просьбой разработать перечень единых стандартов освещения проблемы наркомании в СМИ. В союзе говорят, что необходимость таких мер вызвана большим количеством ошибок, которые допускают СМИ при подготовке материалов на тему наркомании.



— Это будет не вмешательством в свободу слова, а помощью журналистам, потому что не каждый журналист разбирается в специальной терминологии. Зачастую представитель СМИ не может сам, без помощи экспертов оценить вред, наносимый тем или иным наркотиком, и грамотно рассказать о последствиях его употребления, — пояснила «Известиям» автор инициативы, представитель Союза журналистов России Анна Астахова.

Она отметила, что больше всего журналистских ошибок связано с искажением статистической информации. Предполагается, что в перечне методических рекомендаций для СМИ будет содержаться точная статистическая и справочная информация, а также контакты экспертов, у которых журналисты смогут получить оперативный комментарий по теме наркозависимости.

Глава всероссийского общественного движения «Стопнаркотик», руководитель рабочей группы по проблемам профилактики наркомании при Совете Федерации Сергей Полозов рассказал «Известиям», что работа над методическим пособием для СМИ начнется уже в конце января.

— Мы проведем круглый стол, где обсудим основные проблемы, с которыми сталкиваются журналисты при освещении темы наркомании. Итогом станет методический материал, который мы подготовим совместно с МВД и общественниками, — рассказал Сергей Полозов. — Затем мы передадим этот перечень СМИ. В новостях информация бывает искажена из-за того, что у журналистов нет понимания, чем, к примеру, отличаются синтетические наркотики от ЛСД и от запрещенных растительных веществ. Это приводит к непониманию сути проблемы.



Эксперты говорят, что необходимость таких рекомендаций связана и с тем, что иногда журналисты вместо борьбы с наркотиками добиваются обратного эффекта — пропаганды запрещенных веществ среди населения. Отдельные рекомендации будут подготовлены для телевизионных съемочных групп: в методичке будет прописано, что можно показывать в кадре, а что нет. По словам Сергея Полозова, сейчас в телесюжетах часто можно увидеть не закрашенные номера телефонов наркоторговцев, что, по его мнению, является прямой пропагандой наркотиков. Искажение информации также несет большую опасность.

— К примеру, несколько лет назад в СМИ появилась информация о том, что спайс полностью запретили. На самом же деле в реестр запрещенных веществ попало всего несколько синтетических формул, а сам вид наркотика под запрет не попал. Получается, что СМИ сказали родителям подростков: расслабьтесь, опасность миновала. Хотя это не так, — пояснил Сергей Полозов.

Председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов считает, что разрабатываемые рекомендации пойдут на пользу отечественной журналистике. По его мнению, в них должна быть учтена не только смысловая, но и жанровая составляющая.

— Роль СМИ в вопросе профилактики наркомании очень важна. Сейчас мало публикаций, которые могли бы реально повлиять на молодых людей: нужна публицистика, очерки, к примеру, которые будут вызывать эмоции, — уверен председатель Союза журналистов России.

Авторы инициативы говорят, что никаких изменений в закон о СМИ вносить не планируется, методичка будет носить рекомендательный характер.



Однако известный журналист и публицист Станислав Кучер уверен, что предложение Союза журналистов кардинально ничего не изменит:

— Прежде всего Союз журналистов России не является сейчас подлинным профсоюзом журналистов, защищающим их интересы и отстаивающим их права. Поэтому рассматривать эту просьбу как нечто весомое не стоит. А что касается рекомендаций, то, безусловно, проблема наркомании очень многогранная и сложная. Поэтому любые советы по поводу того, как ее освещать, вредными не будут. Пусть советуют, главное, чтоб подобные вещи не стали обязательными. Журналист должен писать о чем хочет и так, как хочет, — уверен Станислав Кучер.

