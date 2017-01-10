Эсминец США открыл огонь по иранским катерам

Эсминец ВМС США Mahan открыл предупредительный огонь по патрульным катерам Ирана в Ормузском проливе из-за их опасного сближения с американским кораблем, сообщил представитель Пентагона.

Сообщается, что экипаж эсминца Mahan пытался выйти на связь с иранскими катерами и даже выпустил несколько сигнальных ракет, однако те никак на это не отреагировали. После этого было принято решение открыть по ним огонь, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

представитель ВМС США отметил, что морякам пришлось действовать быстро, так как иранские катера двигались на очень большой скорости и на момент открытия огня находились всего в 900 ярдов (около 730 метров) от эсминца Mahan.

После этого иранские катера изменили курс и связались с Mahan, запросив его координаты и скорость.

Отметим, что подобные инциденты в Персидском заливе происходят регулярно. В августе 2016 года Пентагон обвинил иранские военные катера в создании тревожного инцидента с участием американского ракетного эсминца Nitze в Ормузском проливе. Тогда речь также шла об опасном сближении.