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В Подмосковье два человека погибли в ДТП с участием маршрутки

Еще четыре человека госпитализированы с травмами различной степени тяжести

В Сергиево-Посадском районе Московской области в ДТП с участием маршрутного такси погибли два человека, сообщает телеканал «360».

В результате столкновения микроавтобуса «Пежо» и автомобиля «Лада» на Новоугличском шоссе двое пассажиров легковой машины погибли на месте, четверо пассажиров маршрутки госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель «Лады», который выехал на встречную полосу. В настоящее время по факту аварии проводится проверка.

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Известия // вторник, 10 января 2017 года

В Подмосковье два человека погибли в ДТП с участием маршрутки

Еще четыре человека госпитализированы с травмами различной степени тяжести

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