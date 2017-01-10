В Подмосковье два человека погибли в ДТП с участием маршрутки

В Сергиево-Посадском районе Московской области в ДТП с участием маршрутного такси погибли два человека, сообщает телеканал «360».

В результате столкновения микроавтобуса «Пежо» и автомобиля «Лада» на Новоугличском шоссе двое пассажиров легковой машины погибли на месте, четверо пассажиров маршрутки госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель «Лады», который выехал на встречную полосу. В настоящее время по факту аварии проводится проверка.