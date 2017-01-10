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Вторник,
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ЦБ начнет блокировать вредоносные сайты за один день

Банк России сможет кардинально изменить ситуацию с безопасностью в Рунете

Банк России получил право выявлять и блокировать за один день сайты с противоправным содержанием, вредоносными программами или фишинговые сайты.

Непосредственным закрытием того или иного сайта ЦБ будет заниматься не сам, а через координационный центр, в который будет поступать информация о сайте-нарушителе. Однако процедура обращения регулятора в центр организована максимально оперативно, что означает фактически самостоятельное закрытие ресурса самим Банком России.

В пресс-службе ЦБ «Известям» рассказали, что вся процедура будет занимать один день. Соглашение об этом  было подписано в конце 2016 года и будет действовать в течение трех лет.

В Банке России «Известиям» также сообщили, что в 2016 году ЦБ при содействии  Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) закрыл 1588 фишинговых сайтов. По данным регулятора, эти ресурсы угрожали финансовой и информационной безопасности граждан и национальной платежной системе.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Центробанк будет блокировать опасные сайты за один день

Известия // вторник, 10 января 2017 года

ЦБ начнет блокировать вредоносные сайты за один день

Банк России сможет кардинально изменить ситуацию с безопасностью в Рунете

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