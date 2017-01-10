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Yahoo сменит название и руководство

Компания будет продана холдингу Verizon Communications Inc. за $4,83 млрд

Руководство Yahoo покинет правление компании после того, как будет завершена сделка по продаже активов холдингу Verizon Communications Inc.

Известно, что свои должности оставят исполнительный директор портала Марисса Майер, соучредитель Дэвид Фило, председатель совета директоров Мейнард Уэбб и ещё трое членов правления.

Как сообщает портал USA Today, новым главой правления станет Эрик Брандт. Также компания сменит свое имя с Yahoo на Altaba Inc.

Сделка по продаже активов Yahoo компании Verizon оценивается в $4,83 млрд.

Известия // вторник, 10 января 2017 года

Yahoo сменит название и руководство

Компания будет продана холдингу Verizon Communications Inc. за $4,83 млрд

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