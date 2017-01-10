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Автобус с детьми попал в аварию под Псковом

Он вез паломников из Белоруссии

Пассажирский автобус, перевозивший детей из Белоруссии, попал в ДТП под Псковом.

Авария произошла на 251-м км трассы "Санкт-Петербург — Псков — Невель". Автобус столкнулся с фурой Renault.

В салоне находился 41 ребенок и 12 сопровождавших их взрослых. У пяти детей – легкие ушибы. Госпитализированных нет, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на областное ГУ МЧС.

Как удалось выяснить правоохранительным органам, предположительно виновником аварии стал большегруз. Он не успел затормозить на скользкой дороге и «догнал» автобус.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Паломники уже доставлены в Печоры, откуда продолжат свое путешествие.

Известия // вторник, 10 января 2017 года

Автобус с детьми попал в аварию под Псковом

Он вез паломников из Белоруссии

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