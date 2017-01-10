Хакерам-подросткам предложили ограничивать доступ к сети вместо тюрьмы

В полицейской ассоциации суперинтендантов выступили с предложением прикреплять к юным хакерам устройство для подавления Wi-Fi вместо того, чтобы сажать их в тюрьму.

Как сообщает Лента.ру со ссылкой на члена ассоциации Гэвина Томаса, предполагается, что ограничить доступ в интернет тем, кто совершил киберпреступление, будет намного эффективнее тюремного срока.

«Мы должны перестать использовать наказания из 19 века для борьбы с преступлениями 21 века. Мы тратим в среднем 38 тысяч фунтов в год на содержание одного заключенного, но статистика показывает, что в случае с небольшими сроками риск рецидива чрезвычайно высок», — отметил Томас.

Томас предложил крепить к преступникам небольшое устройство, которое по своей сути похоже на электронный браслет. Гаджет должен абсолютно заглушать сигнал Wi-Fi, чтобы преступники не могли пользоваться интернетом.

Известно, что по статистике два из пяти совершенных в Великобритании преступлений связаны с интернет-пространством.