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Джоли и Питт будут разводиться конфиденциально

Разбирать документацию будет судья

Голливудские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли условились вести бракоразводный процесс абсолютно конфиденциально. Разбирать документацию будет судья.

«Стороны и их советники подписали соглашения, призванные обеспечить соблюдения права на личную жизнь детей и всей семьи. Это будет сделано с помощью обеспечения конфиденциальности всех судебных документов и с помощью судьи, которому при необходимости следует принимать нужные правовые решения и облегчать урегулирование остающихся проблем», — говорится в заявлении Джоли и Питта, цитирует AP.

Также обе стороны обязались «вступать единым фронтом во имя восстановления и воссоединения».

Напомним, Аджелина Джоли приняла решение развестись с супругом, так как начала опасаться за безопасность своих шестерых детей. Она требует предоставить ей полное и неразделимое право воспитывать детей, однако не против того, чтобы Питт иногда встречался с ними. Однако отец детей настаивает на своем праве полноценно участвовать в их воспитании.

Джоли и Питт прожили вместе 10 лет и поженились в 2014 году. У 41-летней актрисы и 52-летнего актера шестеро детей, из них трое — приемные.

Известия // вторник, 10 января 2017 года

Джоли и Питт будут разводиться конфиденциально

Разбирать документацию будет судья

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