Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
10 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Пенсионер в Москве застрелил из охотничьего ружья свою квартирантку

После этого мужчина выстрелил себе в живот

Мужчина на юго-западе Москвы застрелил свою квартирантку из охотничьего ружья, а затем выстрелил себе в живот, после чего скончался. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконное приобретение, хранение и ношение оружия». Об этом сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Сообщение об убийстве на улице Айвазовского поступило в службу «02» во вторник в 00.53 мск от соседки, которая услышала выстрелы.

Сотрудники полиции, прибывшие по указанному адресу, установили, что хозяин квартиры 1955 года рождения в ссоре из охотничьего ружья выстрелил своей квартирантке 1979 года рождения в область головы, от чего женщина скончалась на месте.

«После чего мужчина выстрелил из ружья себе в живот», — цитирует РИАМО представителя пресс-службы.

Хозяина квартиры госпитализировали, но в 4.00 61-летний раненый скончался, уточнил он.

Следователи Черемушкинского МРСО СУ по ЮЗАО ГСУ СК РФ по Москве проводят проверку, допрашивают соседей и очевидцев, а также устанавливают родственников погибшей 37-летней женщины.

Известия // вторник, 10 января 2017 года

Пенсионер в Москве застрелил из охотничьего ружья свою квартирантку

После этого мужчина выстрелил себе в живот

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Андрей Шальопа

режиссер

Все мнения

Мнение

Юлия Цепляева

аналитик

Все мнения

Мнение

Николай Асаул

заместитель министра транспорта РФ

Все мнения

Инфографика

Новый год — новые цены: ЖКХ, бензин, транспорт

Новый год — новые цены: ЖКХ, бензин, транспорт

Насколько в 2017 году подорожают бензин и коммунальные платежи и что произойдет с акцизами на табак и алкоголь

Вся инфографика

Мнение

Анатолий Широков

сенатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке