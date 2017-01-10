Пенсионер в Москве застрелил из охотничьего ружья свою квартирантку

Мужчина на юго-западе Москвы застрелил свою квартирантку из охотничьего ружья, а затем выстрелил себе в живот, после чего скончался. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконное приобретение, хранение и ношение оружия». Об этом сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МВД России по столице.



Сообщение об убийстве на улице Айвазовского поступило в службу «02» во вторник в 00.53 мск от соседки, которая услышала выстрелы.

Сотрудники полиции, прибывшие по указанному адресу, установили, что хозяин квартиры 1955 года рождения в ссоре из охотничьего ружья выстрелил своей квартирантке 1979 года рождения в область головы, от чего женщина скончалась на месте.



«После чего мужчина выстрелил из ружья себе в живот», — цитирует РИАМО представителя пресс-службы.

Хозяина квартиры госпитализировали, но в 4.00 61-летний раненый скончался, уточнил он.



Следователи Черемушкинского МРСО СУ по ЮЗАО ГСУ СК РФ по Москве проводят проверку, допрашивают соседей и очевидцев, а также устанавливают родственников погибшей 37-летней женщины.