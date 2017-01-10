ФСБ задержала украинца, пытавшегося попасть в Крым под другой фамилией

Сотрудники российской погранслужбы задержали гражданина Украины, который пытался въехать в Крым под другой фамилией.

Инцидент произошел на автомобильном пункте пропуска «Перекоп». Пограничниками было выявлено несоответствие паспортных данных мужчины и данных миграционной службы Краснодарского края.

В ходе проверки выяснилось, что гражданину Украины 1973 года рождения был закрыт въезд в Россию до 2019 года по инициативе миграционной службы Краснодарского края. Причиной послужили нарушения миграционного законодательства.

Мужчина решил обойти запрет, обратившись в ЗАГС города Новая Каховка Херсонской области. Он заявил о смене фамилии, после чего поменял паспорт на Украине, сообщает «Свободная пресса».

Программа поиндентификации выдала пофотографии настоящую фамилию уроженца Украины, а такжезапрет навъезд натерриториюРоссии.

Мужчину задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело. Ему грозит штраф до 300 тыс. рублей или лишение свободы на срок до 4-х лет, сообщает пресс-служба погрануправления ФСБ по Крыму.