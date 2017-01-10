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Москвич украл из парка скульптуру стоимостью 3 млн рублей. Видео

Мужчина хотел подарить памятник бухгалтеру своей девушке

Задержан мужчина, подозреваемый в хищении статуи стоимостью 3 млн рублей на территории парка «Сокольники» на востоке Москвы. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. 

По словам начальника пресс-службы Александра Князева, 32-летний злоумышленник был задержан сотрудниками полиции через несколько минут после совершения кражи. Мужчина был обнаружен стражами порядка ночью, когда шел по парку со статуей около метра высотой в руках. По его словам, он хотел подарить произведение искусства своей девушке. Похитителя привлек тот факт, что памятник бухгалтеру — именно такое название носит скульптура — был прикреплен всего лишь двумя саморезами.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал оперативное видео допроса задержанного.

По предварительным оценкам, позолоченная скульптура стоит 3 млн рублей.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. 

Известия // вторник, 10 января 2017 года

Москвич украл из парка скульптуру стоимостью 3 млн рублей. Видео

Мужчина хотел подарить памятник бухгалтеру своей девушке

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