Воровавший сотовые телефоны оператор «Почты России» будет уволен

Служба безопасности «Почты России» уличила сотрудника компании в краже сотовых телефонов из посылок. Подозреваемый уже сознался в хищении, ему грозит до пяти лет лишения свободы. В организации заявили, что мужчина будет уволен.

Инцидент произошел в Москве 1 января. На выходе из цеха логистического почтового центра «Внуково» сотрудник охраны во время стандартного осмотра личных вещей работника предприятия обнаружил три новых сотовых телефона, происхождение которых оператор объяснить не смог, сообщили в пресс-службе «Почты России». Мужчина был задержан, сообщает «ТВ Центр».

Подозреваемый признался в совершении кражи, передает Life.ru. Материалы по делу переданы в правоохранительные органы.



Оператор, совершивший хищение, будет уволен.