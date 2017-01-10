Минюст пояснил предложение о взыскании единственного жилья с должников

В министерстве отметили, что такая мера будет применяться только в том случае, если размер жилища и стоимость явно превышают уровень, достаточный для обеспечения потребности должника и его семьи
В Министерстве юстиции и в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) пояснили свою инициативу, согласно которой у должника могут забрать единственное жилье в счет погашения кредита.
Как сообщает агентство «РИА Новости», единственное жилье будут изымать у должника в том случае, если оно по размеру и стоимости «явно превышает» потребности в жилище должника и его семьи.
Решение о выселении должника суд может принять лишь в случае, если у него нет другого имущества и его доходы несоизмеримы с суммой долга. Кроме того, суд должен определить сумму, которая полагается должнику для покупки другого жилья в том же населенном пункте.
В ведомстве отметили, что документ о процедуре взыскания жилья должника разработали после указания Конституционного суда, что нужно обеспечить возможность удовлетворения имущественных интересов кредитора. При этом необходимо гарантировать должнику сохранение нормальных жилищных условий.
В свою очередь глава ФССП Артур Парфенчиков заверил, что законопроект относится исключительно к элитному жилью.
«Человека, живущего на 39 м с шестью детьми данная мера никак не коснется», — отметил чиновник.
Законопроект, накануне предложенный правительством, был опубликован для общественного обсуждения.
Стоит отметить, что сейчас действует норма, в соответствии с которой у должника и его семьи не могут изъять единственное жилье за исключением недвижимости, которая является объектом ипотеки.
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