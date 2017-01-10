Минюст пояснил предложение о взыскании единственного жилья с должников

В Министерстве юстиции и в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) пояснили свою инициативу, согласно которой у должника могут забрать единственное жилье в счет погашения кредита.



Как сообщает агентство «РИА Новости», единственное жилье будут изымать у должника в том случае, если оно по размеру и стоимости «явно превышает» потребности в жилище должника и его семьи.



Решение о выселении должника суд может принять лишь в случае, если у него нет другого имущества и его доходы несоизмеримы с суммой долга. Кроме того, суд должен определить сумму, которая полагается должнику для покупки другого жилья в том же населенном пункте.



В ведомстве отметили, что документ о процедуре взыскания жилья должника разработали после указания Конституционного суда, что нужно обеспечить возможность удовлетворения имущественных интересов кредитора. При этом необходимо гарантировать должнику сохранение нормальных жилищных условий.



В свою очередь глава ФССП Артур Парфенчиков заверил, что законопроект относится исключительно к элитному жилью.



«Человека, живущего на 39 м с шестью детьми данная мера никак не коснется», — отметил чиновник.

Законопроект, накануне предложенный правительством, был опубликован для общественного обсуждения.



Стоит отметить, что сейчас действует норма, в соответствии с которой у должника и его семьи не могут изъять единственное жилье за исключением недвижимости, которая является объектом ипотеки.