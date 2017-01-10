Новый император Японии может взойти на престол 1 января 2019 года

Новый император Японии может занять трон 1 января 2019 года. В мае текущего 2017 года правительство страны должно представить в парламент проект, который законодательно позволит действующему императору Акихито покинуть престол по своему желанию, уступив его своему старшему сыну Нарухито. Ранее законодательство Японии не предусматривало передачу власти при жизни императора.

Церемонии, связанные с воцарением нового императора, японские власти планируют провести в новогодние праздники 2019 года, чтобы не создавать неудобств для населения. Среди них передача регалий японских императоров и встреча с представителями законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти, передает сайт «Комсомольской правды» со ссылкой на местные СМИ.

Ранее сообщалось, что нынешний император Японии Акихито принял решение отречься от престола в пользу старшего сына Нарухито, поскольку не уверен, что сможет выполнять свои обязанности. 82-летний Акихито возглавлял страну в течение 30 лет.