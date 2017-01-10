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В нескольких городах России вновь отменили занятия из-за морозов

Школьники получили второй день вынужденных каникул из-за погодных условий

Школьные каникулы для учащихся нескольких регионов России продлились на два дня дольше, поскольку 9 и 10 января во многих школах были отменены занятия. Причиной тому послужил сильный мороз.

В Ижевске кроки отменили для всех учащихся — столбик термометра опустился до минус 30 градусов. В Тюмени и Тобольске отменены занятия для учеников с первого по девятый класс — это дети, учащиеся в первую смену. В Салехарде также нет занятий — температура воздуха опустилась до минус 38 градусов.

Каникулы в Петропавловске-Камчатском продлены из-за мощного циклона. Завтра ожидается штормовой ветер до 27 м/с, а также мокрый снег. Занятия в школах возобновятся 16 января, сообщает ОТР.

Известия // вторник, 10 января 2017 года

В нескольких городах России вновь отменили занятия из-за морозов

Школьники получили второй день вынужденных каникул из-за погодных условий

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