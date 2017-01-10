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Глава СПЧ призвал политиков брать пример с Путина

Михаил Федотов заявил о необходимости вести сдержанную полемику

Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов призвал политиков к сдержанности в полемике. По его мнению, они должны брать пример с президента РФ Владимира Путина.

«Недавний пост в социальной сети о главном редакторе «Кавказского узла» Григории Шведове уже вызвал резкую реакцию со стороны представителя ОБСЕ Дуньи Миятович и Европейской федерации журналистов. Поэтому мой призыв к политическим деятелям — быть сдержанными в полемике и брать пример с президента Путина», — приводит его слова ТАСС.

Федотов также отметил, что «провокационные публикации» создают повод для критики России, передает «Федеральное агентство новостей».

Председатель СПЧ напомнил о словах Путина о том, что люди, занимающие высокие посты, должны нести ответственность за свои слова.

Ранее главный редактор «Кавказского узла» Григорий Шведов обратился в полицию после публикации поста спикера парламента Чечни Магомеда Даудова в социальной сети Instagram, призвавшего «язык укоротить» Шведову.

Известия // вторник, 10 января 2017 года

Глава СПЧ призвал политиков брать пример с Путина

Михаил Федотов заявил о необходимости вести сдержанную полемику

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