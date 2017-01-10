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Максимальная угроза распространения птичьего гриппа в РФ сохраняется

Опасность существует на территориях Южного, Северокавказского и Крымского федеральных округов

В России и в мире на начало 2017 года остается крайне напряженной. На настоящий момент о вспышках гриппа, вызванного вирусом подтипа H5N8, сообщили власти 21 европейской страны, в том числе, Венгрии, Греции, Англии, Чехии, Австрии, Швейцарии. Также вспышки заболевания зафиксированы в Египте, Израиле, Африке, Южной Корее и др.

Об этом сообщали «Известиям» в Россельхознадзоре.

«В России вирус высокопатогенного гриппа Н5N8 впервые был обнаружен в минувшем году у павших в период весенней миграции диких птиц в ходе активного мониторинга на озере Убсу-Нур в Тыве. Вирус этого подтипа в конце того же года вызвал вспышки заболевания на крупных птицефабриках Астраханской и Ростовской областей. От гриппа пострадала домашняя птица личных подворий в Калмыкии и Краснодарском крае, а также редкие виды птиц в Воронежском зоопарке», — рассказали в ведомстве.

В Россельхознадзоре подчеркнули, что первыми признаками заболевания птицы могут быть, в частности, отказ от корма и воды, изменение характера поведения, изменение нормального цвета лап, бородок, гребня, а также помутнение роговицы глаз или же внезапный падеж без выраженных клинических признаков. 

«Максимальная угроза возникновения новых случаев заболевания сохраняется на территориях Южного, Северокавказского и Крымского федеральных округов», — добавили в ведомстве.

Известия // вторник, 10 января 2017 года

Максимальная угроза распространения птичьего гриппа в РФ сохраняется

Опасность существует на территориях Южного, Северокавказского и Крымского федеральных округов

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