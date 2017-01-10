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Совет ФИФА увеличил число участников финальной части ЧМ

Новый формат начнет действовать в 2026 году

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) одобрил увеличение числа участников финальной части чемпионатов мира с 32 до 48 команд. Об этом сообщила пресс-служба спортивной организации.

Решение было принято на заседании, которое прошло в Цюрихе во вторник, 10 января. Члены совета единогласно поддержали решение.

Новый формат начнет действовать в 2026 году. Так, на ЧМ-2026 году сборные будут поделены на 16 групп по три команды, передает «Спорт-Экспресс».

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Известия // вторник, 10 января 2017 года

Совет ФИФА увеличил число участников финальной части ЧМ

Новый формат начнет действовать в 2026 году

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