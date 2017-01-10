Володин встретится с главой ПАСЕ 12 января

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин встретится с главой Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунтом 12 января. Об этом председатель ГД заявил на встрече с журналистами во вторник.

«Думаю, 12 января», — ответил он на соответствующий вопрос.

По словам Володина, российская сторона собирается обсудить весь комплекс накопившихся во взаимоотношениях проблем. Спикер также отметил важность диалога между российскими депутатами и представителями руководства ПАСЕ.



«Мы за диалог, мы за участие, но участвовать в Парламентской ассамблее, где лишают права голоса, смысла нет», — приводит его слова «Федеральное агентство новостей».

В 2014 и 2015 годах ПАСЕ приняла резолюцию, в которой лишила делегацию России права голосовать на сессии, а также права участия в работе уставных органов и в мониторинге выборов. Причиной мер в ПАСЕ назвали позицию Москвы по Крыму. При этом делегация РФ решила не направлять в январе этого года необходимые для подтверждения полномочий документы.