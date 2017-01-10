Петербуржцы собирают подписи против передачи Исаакиевского собора РПЦ

Более 90 тыс. человек подписали петицию на имя губернатора Петербурга Георгия Полтавченко с просьбой не допустить передачу Исаакиевского собора и храма Спаса-на-Крови в ведение Русской православной церкви. Обращение опубликовано на сайте Change.org.



По данным «Санкт-Петербург.Ру», о намерении градоначальника стало известно 9 января. Полтавченко поручил до декабря 2017 года передать РПЦ Исаакиевский собор. Сейчас там располагается историко-художественный музей и ежедневно совершаются православные службы. Настоятель собора — митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.



В законодательном собрании города также не все согласны с губернатором. Парламентарий Максим Резник предложил провести референдум и спросить петербуржцев, как они относятся к передаче храма РПЦ. Депутат Борис Вишневский обратился к Полтавченко с просьбой уточнить информацию о передаче памятника в соответствии с законом и предложил созвать комиссию по урегулированию разногласий при рассмотрении заявлений религиозных организаций о передаче имущества.



Как ранее писали «Известия», летом 2015 года Петербургская епархия обратилась с просьбой о передаче Исаакиевского собора из городской собственности в ведение РПЦ, но в сентябре власти города решили оставить храм в статусе музея из-за экономических проблем, так как в случае передачи Церкви все расходы по его содержанию легли бы на городской бюджет.

