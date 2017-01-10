В Казани будет создан инновационный медицинский кластер

Строительство специализированного медико-реабилитационного кластера в Казани включено в стратегию социально-экономического развития Татарстана до 2030 года. Проект предлагается реализовать на базе Республиканской клинической больницы и Детской республиканской клинической больницы.

По информации ИА «Татар-информ», медицинский кластер будет работать в направлении life science (науки о жизни), которое признано отраслью будущего. В нем предлагается одновременно развивать прикладную медицину, фармацевтику, биотехнологии, совершенствовать медицинскую технику и оборудование.

Кроме того, проект подразумевает создание научных центров и лабораторий для исследований в сфере биологии, химии и физики. Планируется построить собственное предприятие по разработке и производству экспериментальных лекарств.

Концепция кластера предполагает наличие жилых домов для преподавателей и студентов, гостиниц и общежитий для посетителей пациентов, а также центра коммерческой и деловой активности.

