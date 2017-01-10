Шарапова вернется на корт 26 апреля

Российская теннисистка Мария Шарапова проведет первый после дисквалификации официальный матч 26 апреля на турнире Porsche Tennis Grand Prix в немецком Штутгарте. Об этом сообщила пресс-служба соревнований.

«Нет ничего более радостного, чем вернуться на корт на одном из любимых турниров. Я с нетерпением жду возвращения к делу всей моей жизни и болельщикам, которых люблю всей душой!» — заявила спортсменка, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, срок дисквалификации российской теннисистки истекает 25 апреля 2017 года. Шарапова побеждала на турнире в Штутгарте в 2012, 2013 и 2014 годах.