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Крещенских морозов в России не будет

С 17 января ожидается похолодание, но аномального снижения температур ждать не стоит

В России не будет традиционных сильных крещенских морозов в этом году. Об этом сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

По метеорологическим данным, начиная с 17 января вновь наступит похолодание, но сильных морозов не будет.

Минимальная температура воздуха в Москве и в большинстве районов западной части Центрального федерального округа составит –10 –15 градусов.

Самым теплым днем станет 15 января, а 14 января столбики термометров в столице опустятся до –3 –6 градусов, сообщает «Русская планета» со ссылкой на «Интерфакс».

Известия // вторник, 10 января 2017 года

Крещенских морозов в России не будет

С 17 января ожидается похолодание, но аномального снижения температур ждать не стоит

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