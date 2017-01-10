Крещенских морозов в России не будет

В России не будет традиционных сильных крещенских морозов в этом году. Об этом сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

По метеорологическим данным, начиная с 17 января вновь наступит похолодание, но сильных морозов не будет.

Минимальная температура воздуха в Москве и в большинстве районов западной части Центрального федерального округа составит –10 –15 градусов.

Самым теплым днем станет 15 января, а 14 января столбики термометров в столице опустятся до –3 –6 градусов, сообщает «Русская планета» со ссылкой на «Интерфакс».