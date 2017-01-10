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На Россию приходится более 64% новых случаев заражения ВИЧ в Европе

По данным портала aidsmap, при такой скорости развития заболевания в ближайшие 12 лет процент взрослого инфицированного населения в стране возрастет до 1,8%

В Европе в 2015 году 64% новых случаев заражения ВИЧ приходится на Россию. В ближайшие 12 лет при такой скорости развития заболевания процент взрослого инфицированного населения в стране возрастет до 1,8%. Соответствующая информация размещена на портале aidsmap.com.

В 2015 году 64% новых случаев заражения ВИЧ в Европе приходилось на Россию. Согласно статистике, по сравнению с 2014 годом этот показатель вырос на 4%.

В документе отмечается, что в 2015 году 98,2 тыс. россиян диагностировали ВИЧ-инфекцию.

Таким образом, по данным ресурса, за год количество заражений в России выросло на 15%, с 2010 года — на 57%, а с 2006-го — на 133%.

Напомним, в 14 регионах Российской Федерации заболеваемость ВИЧ более чем в два раза выше средних показателей по стране, заявила ранее главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Минздрава России Ирина Шестакова. По ее словам, в целом по стране инфицированность ВИЧ составляет 65 человек на 100 тыс. населения.

По данным Минздрава России, в десяти российских регионах ситуация с ВИЧ является критической.

В результате смешения штамма, доминировавшего ранее и штамма, занесенного из Центральной Азии, в России появился новый опасный вирус иммунодефицита человека, передает телеканал «360».

Известия // вторник, 10 января 2017 года

На Россию приходится более 64% новых случаев заражения ВИЧ в Европе

По данным портала aidsmap, при такой скорости развития заболевания в ближайшие 12 лет процент взрослого инфицированного населения в стране возрастет до 1,8%

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