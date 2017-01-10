Около посольства РФ в Кабуле совершен двойной теракт

Вечером во вторник в Кабуле в районе Дарул-Аман на юго-западе афганской столицы прогремели два взрыва.

Как сообщают местные СМИ, первый взрыв раздался рядом со зданием бывшего управления безопасности. Второй прогремел около телестудии парламента Афганистана, сообщает «Интерфакс».

По сообщениям очевидцев, сразу после того, как на месте первого взрыва стали собираться правоохранительные органы, тут же раздался второй.

В районе Дарул-Аман находятся министерства внутренних и иностранных дел Афганистана, а также парламент и посольство России.

Сообщений о жертвах и пострадавших в результате взрывов пока не поступало.