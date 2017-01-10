Обязательные уроки по шахматам ввели в нескольких школах Кубани

Обязательные уроки по шахматам ввели в 35 школах Кубани. Обучаться гроссмейстерскому мастерству смогут ученики начальных классов, посещая уроки по шахматам один или несколько раз в неделю.

В настоящий момент образовательные учреждения уже получили необходимый инвентарь для занятий: доски, фигуры, специальные часы и необходимую учебную литературу.



В краевом министерстве образования полагают, что такой интеллектуальный вид спорта, как шахматы, поможет школьникам развить логическое мышление и усидчивость.

Преподавать новый предмет детям будут учителя математики, труда и физкультуры, которые повысили квалификацию на специальных курсах, отмечает ИА KrasnodarMedia.