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Обязательные уроки по шахматам ввели в нескольких школах Кубани

В краевом министерстве образования полагают, что шахматы смогут развить у школьников логическое мышление и усидчивость

Обязательные уроки по шахматам ввели в 35 школах Кубани. Обучаться гроссмейстерскому мастерству смогут ученики начальных классов, посещая уроки по шахматам один или несколько раз в неделю.

В настоящий момент образовательные учреждения уже получили необходимый инвентарь для занятий: доски, фигуры, специальные часы и необходимую учебную литературу.

В краевом министерстве образования полагают, что такой интеллектуальный вид спорта, как шахматы, поможет школьникам развить логическое мышление и усидчивость.

Преподавать новый предмет детям будут учителя математики, труда и физкультуры, которые повысили квалификацию на специальных курсах, отмечает ИА KrasnodarMedia.

Известия // вторник, 10 января 2017 года

Обязательные уроки по шахматам ввели в нескольких школах Кубани

В краевом министерстве образования полагают, что шахматы смогут развить у школьников логическое мышление и усидчивость

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