Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
10 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Mazda сбила трех человек на остановке в Люберцах

В результате ДТП погиб один человек

В подмосковных Люберцах автомобиль Mazda сбил трех человек на остановке. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел днем 10 января на пересечении улиц Авиаторов и Смирновской.

По предварительным данным, водитель почувствовал себя плохо и остановился перед остановкой общественного транспорта. Как сообщают «Дни.Ру», спустя несколько минут машина резко сорвалась с места и врезалась в остановочный павильон, где в это время ждали транспорта люди.

В результате аварии три человека пострадали и один человек погиб, сообщает телеканал «360». Скончался 42-летний водитель иномарки, предварительно, от сердечного приступа. Пострадавшие госпитализированы.

Известия // вторник, 10 января 2017 года

Mazda сбила трех человек на остановке в Люберцах

В результате ДТП погиб один человек

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Дмитрий Болкунец

политолог

Все мнения

Мнение

Николай Асаул

заместитель министра транспорта РФ

Все мнения

Мнение

Алексей Филатов

эксперт по безопасности

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Андрей Шальопа

режиссер

Все мнения

Мнение

Юлия Цепляева

аналитик

Все мнения

Инфографика

Новый год — новые цены: ЖКХ, бензин, транспорт

Новый год — новые цены: ЖКХ, бензин, транспорт

Насколько в 2017 году подорожают бензин и коммунальные платежи и что произойдет с акцизами на табак и алкоголь

Вся инфографика
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке