Mazda сбила трех человек на остановке в Люберцах

В подмосковных Люберцах автомобиль Mazda сбил трех человек на остановке. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел днем 10 января на пересечении улиц Авиаторов и Смирновской.

По предварительным данным, водитель почувствовал себя плохо и остановился перед остановкой общественного транспорта. Как сообщают «Дни.Ру», спустя несколько минут машина резко сорвалась с места и врезалась в остановочный павильон, где в это время ждали транспорта люди.

В результате аварии три человека пострадали и один человек погиб, сообщает телеканал «360». Скончался 42-летний водитель иномарки, предварительно, от сердечного приступа. Пострадавшие госпитализированы.