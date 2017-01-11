Репетиция финала: СКА и ЦСКА выдали суперматч

В понедельник вечером состоялся один из самых принципиальных матчей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ): московский ЦСКА на своей площадке принимал СКА из Санкт-Петербурга. К очному противостоянию обе команды подошли с разным настроением. Москвичи набрали хороший ход, одержав три победы подряд. Петербуржцы же, напротив, растеряли заработанное ранее преимущество, потерпев четыре поражения в пяти последних играх.

Матч полностью оправдал звание центрального — обе команды показали яркую красочную игру и бескомпромиссную борьбу. Основное время закончилось боевой ничьей 2:2. При этом подопечные Олега Знарка дважды выходили вперед благодаря точным броскам Антона Белова и Никиты Гусева. Однако столичным армейцам каждый раз удавалось восстановить равновесие — голами в составе хозяев отметились Кирилл Петров и Максим Мамин.



В овертайме хоккеисты ЦСКА вышли вперед, забросив шайбу в дебюте компенсированного времени, однако гол был отменен после того, как тренер СКА обратился к судьям с просьбой пересмотреть эпизод с взятием ворот. Видеоповтор показал, что гол защитника москвичей Игоря Ожиганова был забит из офсайда. В серии буллитов точнее оказались хоккеисты СКА. Отличился Никита Гусев, шайба которого стала единственным точным броском за всю серию.



Итоги встречи в беседе с «Известиями» подвел бывший тренер СКА, заслуженный тренер России Рафаил Ишматов.

— В целом матч оставил приятное впечатление. Команды играли на пределе своих возможностей — именно это и надо болельщикам, — сказал Рафаил Ишматов. — Победил сильнейший: по игре хоккеисты СКА оказались немного мощнее. Команда Знарка сумела собраться после серии поражений и показала хоккей высокого уровня. Потенциально это была репетиция финала Кубка Гагарина. На данный момент ЦСКА и СКА — две сильнейшие команды страны, о чем и говорит турнирная таблица. Посмотрим, кто сможет вклиниться в их борьбу. Спорным ли был эпизод в овертайме? Я считаю, что гол ЦСКА был отменен справедливо, судьи приняли верное решение.

По мнению форварда СКА Павла Дацюка, прокомментировавшего «Известиям» результат встречи сразу после ее окончания, победа над принципиальным соперником поможет команде оправиться от затяжной неудачной серии в регулярном чемпионате.

— Начало 2017 года трудно занести нам в актив, — признался «Известиям» Павел Дацюк. — У СКА выдалась неприятная серия из нескольких поражений подряд, но мы собрались и в нужный момент смогли одержать победу над сильным и принципиальным соперником на его же площадке. Спады бывают у каждой команды — наш клуб не остался исключением. Надо продолжать работать и прибавлять в каждой игре. Победа над ЦСКА придаст нам уверенности в своих силах, зарядит положительными эмоциями, и мы продолжим борьбу за чемпионство. Перед СКА всегда стоит только одна задача — первое место.



Также Павел Дацюк рассказал и о причинах двух своих удалений в ходе матча.

— В противостоянии с ЦСКА я был дважды удален за грубую игру. Но в дерби эмоции всегда зашкаливают, и порой бывает трудно контролировать себя. В любом случае это станет хорошим уроком для меня. Буду работать над собой и исправляться. Отдельно хочу поблагодарить болельщиков — матч прошел при переполненных трибунах, в такой обстановке всегда приятно играть, — сказал хоккеист.

Отметим, победа СКА над ЦСКА позволила петербуржцам вернуться на первое место в Западной конференции. В активе подопечных Олега Знарка 109 очков после 47 игр. Идущий на втором месте ЦСКА набрал на одно очко меньше (108), при этом москвичи провели на одну игру больше.

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