ЕГАИС уличили в неразборчивости

ЕГАИС не всегда помогает продавцам алкоголя выявить нелегальную продукцию. Должным образом учтенный в автоматизированной системе товар в итоге может оказаться контрафактным и с поддельными марками. Именно с этим явлением, причем в большом масштабе, столкнулись бизнесмены Ростовской области. Обсуждение ситуации включили в повестку дня совещания межведомственной группы по вопросам алкогольного рынка. Эксперты опасаются, что торговые сети и общепит теперь могут обязать закупать аппараты для проверки марок.

О том, что даже проходящая через систему ЕГАИС продукция может оказаться нелегальной, говорится в материалах, подготовленных для проведения очередного заседания рабочей группы Минэкономразвития по повышению эффективности госрегулирования и конкуренции на алкогольном рынке в конце января 2017 года. Документы были разосланы участникам группы 29 декабря 2016 года за подписью председателя группы и замглавы Минэкономразвития Олега Фомичева. В бумагах говорится, что организации-лицензиаты на территории Ростовской области, торговые сети или общепит, закупают алкогольную продукцию через систему ЕГАИС. Далее оптовые компании поставляют им товар с сопроводительными документами, которые подтверждают легальность производства и оборота такой продукции.



«При получении продукции акцизные марки проверяются организацией через личный кабинет на портале fsrar.ru (адрес сайта Росалкогольрегулирования, РАР. — «Известия»), который лишь показывает соответствие номера и серии марки наименованию, объему и дате розлива продукции, на которую она нанесена», — уточняется в материалах.

Все описанные меры не спасают от фальсификата. Так, с начала 2016 года в Ростовской области сотрудники РАР выявили незаконную алкогольную продукцию в 18 организациях. Речь идет о напитках с поддельными федеральными специальными и акцизными марками. «Визуально определить подлинность марки, нанесенных на нее водяных знаков и голограмм продавцам, не имеющим определенных навыков, достаточно сложно и практически невозможно», — подчеркивается в материалах.

В департаменте потребрынка Ростовской области на запрос «Известий» не ответили.



При нарушении ч. 4 ст. 15.12 КоАП при производстве или продаже товаров, в отношении которых установлены требования по маркировке, грозит штраф для должностных лиц от 10 тыс. до 15 тыс. рублей с конфискацией предметов административного правонарушения, для юрлиц — до 300 тыс. рублей с аналогичной конфискацией. При наличии нескольких объектов у юрлица сумма штрафа умножается на их количество.

В РАР отметили, что в службу не поступало обращений от участников рынка из Ростовской области и других регионов о трудностях с проверкой подлинности продукции, закупка которой зафиксирована в системе ЕГАИС.



— Что касается проведенных Росалкогольрегулированием в 2016 году контрольных мероприятий в отношении организаций розничной торговли на территории Ростовской области — справедливость вынесенных решений полностью подтверждена имеющейся судебной практикой, — заявил представитель РАР, подчеркнув, что нет ни одного отказа в привлечении к ответственности по причине отсутствия вины со стороны организаций.



В Минфине комментариев не предоставили.

— В розничном звене ЕГАИС подключена к кассовому аппарату, поэтому, пока алкоголь не пройдет через кассу, сложно сказать, легальный он или нет, — отметил глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. — Касса не пропустит нелегальную продукцию. В любом случае при попадании в подобные конфликты компании могут опротестовать решение РАР, если подлинность марок была подтверждена на сайте службы.

Член президиума «Опоры России» Алексей Небольсин заявил, что, кроме случая в Ростовской области, у организации нет свидетельств подобных проблем с алкоголем.



— Ростовская история выглядит странно, мы не понимаем, как в системе ЕГАИС может оказаться нелегальный алкоголь, скорее всего, речь идет о каких-то перегибах на местах. Мы опасаемся, что после этой истории нас могут обязать покупать специальные аппараты для проверки марок, что нам обойдется в копеечку, — отметил Алексей Небольсин.

«Дикси» и Х5 Retail Group (бренды «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») комментариев не предоставили.

Для производителей алкоголя ЕГАИС стала обязательной в 2007 году, с 1 января 2016 года систему распространили на дистрибуторов продукции, с 1 июля 2016 года — на розницу: торговые сети и предприятия общепита. ЕГАИС учитывает передвижение каждой легальной бутылки алкоголя на всех этапах.