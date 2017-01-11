Новости, деловые новости - Известия
Среда,
11 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Экономика   |     |   написать авторам

ЕГАИС уличили в неразборчивости

Система контроля и учета алкоголя «легализует» контрафактную продукцию

Фото: РИА НОВОСТИ/Виталий Аньков

ЕГАИС не всегда помогает продавцам алкоголя выявить нелегальную продукцию. Должным образом учтенный в автоматизированной системе товар в итоге может оказаться контрафактным и с поддельными марками. Именно с этим явлением, причем в большом масштабе, столкнулись бизнесмены Ростовской области. Обсуждение ситуации включили в повестку дня совещания межведомственной группы по вопросам алкогольного рынка. Эксперты опасаются, что торговые сети и общепит теперь могут обязать закупать аппараты для проверки марок.

О том, что даже проходящая через систему ЕГАИС продукция может оказаться нелегальной, говорится в материалах, подготовленных для проведения очередного заседания рабочей группы Минэкономразвития по повышению эффективности госрегулирования и конкуренции на алкогольном рынке в конце января 2017 года. Документы были разосланы участникам группы 29 декабря 2016 года за подписью председателя группы и замглавы Минэкономразвития Олега Фомичева. В бумагах говорится, что организации-лицензиаты на территории Ростовской области, торговые сети или общепит, закупают алкогольную продукцию через систему ЕГАИС. Далее оптовые компании поставляют им товар с сопроводительными документами, которые подтверждают легальность производства и оборота такой продукции.

«При получении продукции акцизные марки проверяются организацией через личный кабинет на портале fsrar.ru (адрес сайта Росалкогольрегулирования, РАР. — «Известия»), который лишь показывает соответствие номера и серии марки наименованию, объему и дате розлива продукции, на которую она нанесена», — уточняется в материалах.

Все описанные меры не спасают от фальсификата. Так, с начала 2016 года в Ростовской области сотрудники РАР выявили незаконную алкогольную продукцию в 18 организациях. Речь идет о напитках с поддельными федеральными специальными и акцизными марками. «Визуально определить подлинность марки, нанесенных на нее водяных знаков и голограмм продавцам, не имеющим определенных навыков, достаточно сложно и практически невозможно», — подчеркивается в материалах.

В департаменте потребрынка Ростовской области на запрос «Известий» не ответили.

При нарушении ч. 4 ст. 15.12 КоАП при производстве или продаже товаров, в отношении которых установлены требования по маркировке, грозит штраф для должностных лиц от 10 тыс. до 15 тыс. рублей с конфискацией предметов административного правонарушения, для юрлиц — до 300 тыс. рублей с аналогичной конфискацией. При наличии нескольких объектов у юрлица сумма штрафа умножается на их количество.

В РАР отметили, что в службу не поступало обращений от участников рынка из Ростовской области и других регионов о трудностях с проверкой подлинности продукции, закупка которой зафиксирована в системе ЕГАИС.

— Что касается проведенных Росалкогольрегулированием в 2016 году контрольных мероприятий в отношении организаций розничной торговли на территории Ростовской области — справедливость вынесенных решений полностью подтверждена имеющейся судебной практикой, — заявил представитель РАР, подчеркнув, что нет ни одного отказа в привлечении к ответственности по причине отсутствия вины со стороны организаций. 

В Минфине комментариев не предоставили.

— В розничном звене ЕГАИС подключена к кассовому аппарату, поэтому, пока алкоголь не пройдет через кассу, сложно сказать, легальный он или нет, — отметил глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. — Касса не пропустит нелегальную продукцию. В любом случае при попадании в подобные конфликты компании могут опротестовать решение РАР, если подлинность марок была подтверждена на сайте службы.

Член президиума «Опоры России» Алексей Небольсин заявил, что, кроме случая в Ростовской области, у организации нет свидетельств подобных проблем с алкоголем.

— Ростовская история выглядит странно, мы не понимаем, как в системе ЕГАИС может оказаться нелегальный алкоголь, скорее всего, речь идет о каких-то перегибах на местах. Мы опасаемся, что после этой истории нас могут обязать покупать специальные аппараты для проверки марок, что нам обойдется в копеечку, — отметил Алексей Небольсин.

«Дикси» и Х5 Retail Group (бренды «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») комментариев не предоставили.

Для производителей алкоголя ЕГАИС стала обязательной в 2007 году, с 1 января 2016 года систему распространили на дистрибуторов продукции, с 1 июля 2016 года — на розницу: торговые сети и предприятия общепита. ЕГАИС учитывает передвижение каждой легальной бутылки алкоголя на всех этапах.

Известия // среда, 11 января 2017 года

ЕГАИС уличили в неразборчивости

ЕГАИС уличили в неразборчивостиСистема контроля и учета алкоголя «легализует» контрафактную продукцию

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Никита Мендкович

эксперт

Все мнения

Мнение

Юлия Цепляева

аналитик

Все мнения

Мнение

Дмитрий Болкунец

политолог

Все мнения

Мнение

Николай Асаул

заместитель министра транспорта РФ

Все мнения

Мнение

Алексей Филатов

эксперт по безопасности

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Андрей Шальопа

режиссер

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке