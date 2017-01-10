В Москве пройдет парад Снегурочек в сопровождении джазового оркестра

В Москве 12 января пройдет парад Снегурочек при поддержке джазового оркестра. Мероприятие пройдет в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество».

Посетить мероприятие, которое состоится в канун Старого Нового года, смогут все желающие. Необходимо будет только явиться на фестивальную площадку на Тверском бульваре в костюме Снегурочки, сообщили в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны». Сбор участников назначен на 17.00 на площадке фестиваля «Путешествие в Рождество» у памятника Клименту Тимирязеву.

Праздничное шествие Снегурочек будет сопровождать джазовый оркестр. Участники пройдут по маршруту от Тверского бульвара до Пушкинской площади, а по пути будут петь, танцевать, веселиться и фотографироваться на память, сообщает агентство городских новостей «Москва».