ФНС открывает свои базы для банков

Федеральная налоговая служба (ФНС) в 2017 году наконец откроет свои базы данных для банков. С их помощью кредитные организации смогут оперативно подтверждать доходы клиентов. Об этом «Известиям» рассказал источник, близкий к Центробанку. В ФНС и ЦБ подтвердили, что механизм предоставления банкам справок по форме 2-НДФЛ в электронном виде уже прорабатывается. Принципиальное решение о таком доступе было принято еще два года назад, однако из-за технических вопросов его реализация откладывалась.

Уже в этом году банки смогут получать информацию о заработках заемщиков через систему межведомственного электронного взаимодействия. По этому каналу к ним сейчас поступают сведения о доходах россиян от Пенсионного фонда (ПФР), напомнил собеседник «Известий». По его словам, пилотный проект с ПФР завершится в 2017 году. Пока доступа к базе ФНС у банков нет, несмотря на принципиальное согласие ЦБ по данному вопросу. Однако, по словам источника, проблема будет решена в течение года: банки смогут запрашивать справки по форме 2-НДФЛ так же, как и данные СНИЛС клиентов.

Разговоры о необходимости предоставления банкам доступа к базам данных ПФР и ФНС идут с осени 2014 года. При этом фактически решение проблемы сдвинулось с мертвой точки только в июне 2015-го, когда стартовал пилотный проект предоставления банкам доступа к пенсионным счетам россиян через портал госуслуг. Технически это выглядит довольно просто: заемщик подает в банк заявку на кредит, с портала госуслуг ему приходит SMS, предлагающее дать согласие на передачу ПФР сведений о состоянии его лицевого счета, после чего банк получает данные из фонда.

На официальном сайте ФНС, впрочем, уже существует сервис по проверке справок о доходах физических лиц. Но он предназначен исключительно для органов исполнительной власти. Банки доступа к нему не имеют.

— ЦБ поддерживает новацию, — сообщили «Известиям» в пресс-службе Банка России. — Ее реализация упростит в том числе и жизнь заемщиков, так как отпадет необходимость получать справку самому и нести ее в банк в бумажном виде. Внедрение данного механизма снизит затраты как банка, так и, соответственно, заемщика на оформление и выдачу кредита.



В ЦБ ожидают также и снижения уровня кредитного мошенничества, ведь сегодня нередки попытки передать в банк поддельные справки 2-НДФЛ. Представители ФНС, в свою очередь, подчеркнули, что информация из ФНС будет передаваться кредитной организации только с согласия заемщиков, которые смогут дать его в личном кабинете на сайте налоговой службы.

Полноценный доступ к данным о доходах клиентов позволит банкам в любой момент проконтролировать финансовое состояние заемщика и оценить, какая часть его дохода идет на погашение ссуды.



По словам опрошенных «Известиями» представителей банковского сообщества, при более точном анализе финансового положения заемщика ставки по потребительским кредитам могут быть снижены (сейчас они находятся на уровне 15–46% годовых).



Так, согласно оценке зампреда Локо-банка Андрея Люшина, снижение ставок после введения этой меры может составить 0,5–1,5 процентного пункта на горизонте двух лет.



— Данные ФНС помогут банкам корректно оценивать платежеспособность заемщиков, ведь они являются источником объективной информации, — приветствовал идею старший вице-президент, директор департамента анализа рисков ВТБ24 Андрей Гулецкий.

Глава центра розничных рисков Бинбанка Ярослав Полещук предположил, что информация из ФНС и ПФР позволит банкам создавать отдельные продукты с упрощенным пакетом документов без бумажных справок о доходах.

— Открытие банкам базы ФНС может привести к тому, что клиентам станет сложнее подтвердить свои доходы, — считает руководитель правового департамента Heads Consulting Диана Маклозян. — Риски заключаются в том, что банки не смогут выдавать кредиты лицам, которые являются платежеспособными, но не могут технически подтвердить свой доход при помощи справки. Это в первую очередь люди, получающие часть зарплаты «в конверте». Выходит, что заемщики с высоким, но неофициальным доходом не смогут снизить ставки благодаря этой инициативе.