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Пассажира, погибшего в метро Петербурга, толкнули под поезд друзья

Об этом рассказали очевидцы трагедии

Мужчина погиб, упав под поезд на станции метро «Площадь Александра Невского» в Санкт-Петербурге после того, как его в шутку толкнул один из друзей. В МВД города пока не подтвердили и не опровергли версию несчастного случая.

Инцидент произошел в 7:45. По словам очевидцев происшествия, компания (предположительно, мигранты из Средней Азии) из 5–6 человек шла по платформе метрополитена.  

Молодые люди дурачились и веселились, в шутку толкая друг друга. Один из них, не рассчитав силы, пихнул другого так, что тот потерял равновесие прямо у края платформы и упал под колеса прибывающего поезда.

Мужчина пытался выбраться, но состав накрыл его буквально через пару секунд. Машинист поезда не успевал предотвратить трагедию, рассказали очевидцы. 

Сначала приятели погибшего остались на платформе и попытались поднять его тело с рельсов. Однако потом компания разъехалась, включая и виновника несчастного случая.  Дожидаться полицию и скорую помощь остался только один из мужчин, пишут Дни.Ру

Правоохранительные органы устанавливают все подробности трагедии. Ведется проверка.

Происшествие спровоцировало транспортный коллапс — движение поездов по оранжевой ветке подземки было приостановлено в обе стороны.

Известия // вторник, 10 января 2017 года

Пассажира, погибшего в метро Петербурга, толкнули под поезд друзья

Об этом рассказали очевидцы трагедии

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