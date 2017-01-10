Пассажира, погибшего в метро Петербурга, толкнули под поезд друзья

Мужчина погиб, упав под поезд на станции метро «Площадь Александра Невского» в Санкт-Петербурге после того, как его в шутку толкнул один из друзей. В МВД города пока не подтвердили и не опровергли версию несчастного случая.



Инцидент произошел в 7:45. По словам очевидцев происшествия, компания (предположительно, мигранты из Средней Азии) из 5–6 человек шла по платформе метрополитена.



Молодые люди дурачились и веселились, в шутку толкая друг друга. Один из них, не рассчитав силы, пихнул другого так, что тот потерял равновесие прямо у края платформы и упал под колеса прибывающего поезда.



Мужчина пытался выбраться, но состав накрыл его буквально через пару секунд. Машинист поезда не успевал предотвратить трагедию, рассказали очевидцы.

Сначала приятели погибшего остались на платформе и попытались поднять его тело с рельсов. Однако потом компания разъехалась, включая и виновника несчастного случая. Дожидаться полицию и скорую помощь остался только один из мужчин, пишут Дни.Ру.



Правоохранительные органы устанавливают все подробности трагедии. Ведется проверка.



Происшествие спровоцировало транспортный коллапс — движение поездов по оранжевой ветке подземки было приостановлено в обе стороны.

